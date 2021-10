Call of Duty: Vanguard – Auto Loading Shotgun Guide

Am 05. November wird Call of Duty: Vanguard im Setting des zweiten Weltkriegs für jeden spielbar sein. © Activision

In weniger als einem Monat erscheint Call of Duty: Vanguard bereits offiziell auf dem Markt. Mit diesem Shotgun-Setup ist der erfolgreiche Spieleinstieg garantiert.

Am 05. November wird Call of Duty: Vanguard im Setting des zweiten Weltkriegs für jeden spielbar sein. Egal ob man als Spieler lieber mit einer Sniper aus der Distanz seine Gegner ausschaltet oder doch das direkte Duell sucht: Die CoD Games bieten für jede Gameplay-Vorliebe eine Vielzahl an Waffen.