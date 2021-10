Update incoming! FIFA 22 Update balanced Torhüter und OP-Fernschüsse

Mit jedem weiteren FIFA-Teil kommen jedes Jahr auch neue Mechaniken ins Spiel, die einfach viel zu OP sind. FIFA Fans werden sich sicherlich noch an L1-Dreieckpässe hinter die Abwehrkette, scharfe R1-Flanken in den Strafraum oder übertrieben wuchtige Kopfbälle aus vergangenen Jahren erinnern.

In FIFA 22 ist vor allem eine Sache richtig stark: angeschnittene Fernschüsse. EA greift jetzt ein und schwächt die unfairen Schüsse vor dem Start der ersten Weekend League am 08. Oktober.

Das wird sich am Gameplay verändern

Wie wird EA also das Finesse-Problem beheben? Liest man sich die Patch Notes durch, gibt es wohl einige neue Animationen, die die Stärke und Genauigkeit der OP-Fernschüsse etwas reduzieren. Zum Glück, denn wer innerhalb des Strafraums nicht an den Torhütern vorbeikam, musste oftmals nur aus gut 20 Metern draufhalten.

Mit dem Nerf an Fernschüssen, werden gleichzeitig auch Abschlüsse aus weniger als elf Metern etwas verstärkt. Torhüter werden ab sofort also nicht mehr jeden hohen Schuss, der innerhalb des 16ers abgegeben wurde, halten. Das Gameplay Update wird dadurch abgerundet, dass sich Verteidiger nach einem Eckball nun „logischer positionieren“ und gefährliche Kontersituationen zurückgefahren werden.

Was ist noch drin im Update?

Der Patch befasst sich allerdings nicht nur mit Gameplay-Aspekten, sondern wird auch einige bekannte Bugs außerhalb des Stadions fixen. So wird sich beispielsweise das Spielmenü der PS4-Version vorgenommen, was im Vergleich zur Next-Gen-Version bisher überhaupt nicht flüssig lief. Außerdem wird das bekannte Problem behoben, dass FIFA-Fans mit einer Joe Cole FUT Hero Karte in der aktiven Mannschaft keine Spiele starten konnten.