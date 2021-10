FC Bayern: Joshua Kimmich von eigenem Wechsel zu RB Leipzig geschockt

Kimmich flippt in Kabine aus! Emotionale Bilder in neuer Bayern-Doku

Joshua Kimmich hat in jungen Jahren eine Karriere-Entscheidung getroffen, bei der er selbst offenbar erst einmal schlucken musste. Ein ehemaliger Weggefährte berichtet.

Joshua Kimmich hat es bis nach ganz oben geschafft. Stammkraft beim FC Bayern, Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Um seine Ziele zu erreichen, hat der 26-Jährige einst einen Wechsel vollzogen, der ihn selbst ein wenig schockte. Zumindest ein bisschen.

Dies verriet nun einer seiner ehemaligen Teamkollegen, mit dem er einst in der Jugend des VfB Stuttgart spielte. Als U19-Spieler ging Kimmich von den Schwaben zu RB Leipzig.

Robin Yalcin war damals Teamkollege des Bayern-Stars. So schilderte er dessen Abgang heute: „Er wollte eigentlich nicht unbedingt weg. Es war aber so, dass er keine Zukunft mehr beim VfB gesehen hat.“

Yalcin: Das hat Kimmich schon früh verstanden

Yalcin selbst hatte übrigens durchaus seinen Anteil an Kimmichs Abgang, da er neben Rani Khedira eines von zwei Talenten war, die auf der Position des späteren Weltstars auftrumpften.

„Wenn man es so sehen will, habe ich vielleicht eine kleine Teilschuld – sagen wir, eine unbewusste“, sagte Yalcin. Die beiden Profis sind bis heute „ziemlich gut befreundet.“

Kimmichs Werdegang beschreibt er heute so: „Was ihn schon immer ausgezeichnet hat: Er frisst einfach Gras. Bei Bayern oder generell im Fußballgeschäft musst du die Ellbogen ausfahren. Das hat er relativ früh verstanden. Wenn dich ein Weltklasse-Trainer wie Pep Guardiola will, ist das vermutlich auch nicht so verkehrt.“