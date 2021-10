Timo Werner: Bayern? Darum wechselte DFB-Star zum Nagelsmann-Berater

Werner: Kein Fingerzeig für Bayern

Werner, der immer wieder mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht wird, sagte über den Wechsel zum Nagelsmann-Berater im Kreise der Nationalmannschaft: „Ich habe Volker (Struth) nicht ausgewählt, weil er in München einige Spieler und den Trainer hat. Ich habe mich mit ihm neu aufgestellt, um eine neue Sichtweise auf meine Karriere zu bekommen. Das war kein Fingerzeig für oder gegen Bayern.“

Werner und Nagelsmann bald wieder vereint?

„Es hat zwischen uns einfach gut gepasst“, sagt Werner über seinen neuen Vertrauensmann Struth. „Da ging es aber nicht darum, welcher Verein in Zukunft mal für mich interessant sein könnte. Es ging um zwischenmenschliche Dinge. Die Zusammenarbeit ist bisher sehr gut.“ Trotzdem stellt sich die Frage, ob Werner und Nagelsmann zukünftig wieder zusammenarbeiten.

2019 war der 45-malige Nationalspieler (19 Tore) bereits mit einem Bein beim FC Bayern, ein Wechsel nach München scheiterte in letzter Sekunde. Es soll laut Spiegel sogar einen vom Spieler unterschriebenen Vorvertrag gegeben haben, der ab 1. Juli 2020 gegolten hätte. Diesen soll Werner jedoch selbst widerrufen haben.

Werner könnte heißes Bayern-Thema werden

Dass Nagelmann und Werner bei RB Leipzig erfolgreich zusammengearbeitet haben und seit jeher in Kontakt geblieben sind, ist ebenfalls kein Geheimnis. „Julian und Timo schätzen sich. Was in drei, vier Jahren sein wird, weiß ich natürlich noch nicht. Der Fußball ist schnelllebig“, erklärte Förster im SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ im vergangenen Juni hinsichtlich der Frage, ob ein Werner-Wechsel zu den Bayern nochmal ein Thema werden könnte.