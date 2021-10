Anzeige

Formel 1: Vettel und Co. fahren noch dieses Jahr in Katar - ab 2023 dann regelmäßig Formel 1: Vettel und Co. fahren noch dieses Jahr in Katar - ab 2023 dann regelmäßig

Die Formel 1 wird noch dieses Jahr in Katar fahren © AFP/SID/ALEXANDER NEMENOV

SID

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. werden noch in diesem Jahr erstmals in Katar fahren.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. werden noch in diesem Jahr erstmals in Katar fahren. Das gab die Formel 1 am Donnerstag bekannt. Das Rennen auf dem Losail International Circuit findet am 21. November statt und ersetzt den wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagten Großen Preis von Australien. Der Grand Prix soll als Nachtrennen unter Flutlicht ausgetragen werden.

Zudem schloss die Königsklasse einen Zehnjahresvertrag mit Katar ab - ein Jahr nach der Fußball-WM 2022 macht die Formel 1 dann regelmäßig in dem Emirat Halt. Durch den Deal ab 2023 wird Katar zum bereits vierten dauerhaften Formel-1-Austragungsort in der Region nach Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien. Traditionsrennstrecken wie der Hockenheimring oder der Nürburgring können sich die teils horrenden Antrittsgelder für den PS-Zirkus hingegen kaum noch leisten.

Anzeige

Die Unterstützung der Organisatoren in Katar sei "unglaublich" gewesen, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Jean Todt, Präsident des Weltverbandes FIA, ist "stolz auf diese gemeinsame Leistung", das Rennen so kurzfristig in den Kalender gehoben zu haben. So kommt die Königsklasse in dieser Saison auch offiziell auf 22 Rennen - das ist Rekord.

"Das ist schon sehr beeindruckend in einem so schwierigen Jahr", sagte Domenicali: "Darauf können wir stolz sein. Denn wir haben gezeigt: Wir sind anpassungsfähig. Und es gibt viel Interesse an der Formel 1 und einige Austragungsorte, die gerne einen Grand Prix hätten."