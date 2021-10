GFL: Dresden Monarchs und Schwäbisch Hall Unicorns kämpfen um SharkWater German Bowl XLII

Tatsächlich stürmten sie - bis auf eine Auftaktniederlage der Dresdner in Köln - unangefochten durch die Punktrunde und die Playoffs. Nun treffen Dresden Monarchs und Schwäbisch Hall Unicorns am 9. Oktober im Frankfurter Deutsche Bank Park im SharkWater German Bowl XLII aufeinander ( ab 17.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ).

Neunte Finalteilnahme für Schwäbisch Hall

Für die Schwäbisch Haller ist es die neunte Finalteilnahme, nur 2013 waren sie in den letzten zehn Spielzeiten nicht im Finale. Dies war genau die Saison, in der die Sachsen bisher zum einzigen Mal in einem German Bowl spielten. ( NEWS: Alles Wichtige zur GFL )

Damals scheiterten die Monarchs nur knapp mit einem unglücklichen Ballverlust, als sie gegen Rekordmeister Braunschweig bereits auf dem Weg zu den siegbringenden Punkten schienen. Keine Frage, die aktuelle Mannschaft der Unicorns bringt einiges mehr an Erfahrung in Finalspielen mit nach Frankfurt.

Seit Jordan Neuman Anfang 2017 in Schwäbisch Hall als Cheftrainer übernahm, gab es überhaupt nur eine einzige Niederlage, vor zwei Jahren im German Bowl. Und doch ist der vierfache Meister von 2011, 2012, 2017 und 2018 nicht in der Favoritenrolle.

Top-Running-Back fällt mit Kreuzbandriss aus

Denn die Haller müssen einen argen Dämpfer verkraften: Running Back John Santiago, während der Saison in der SharkWater GFL statistisch die Nummer vier unter den Running Backs und mit etwas über 75 Yards pro Spiel im Team der Unicorns der Top-Sammler an Yards, riss im Halbfinale das Kreuzband im Knie.

Ehemaliger NCAA-Division-II-Quarterback steht bereit

Monarchs sind bestens eingespielt

Bestens eingespielt sind in jedem Fall Quarterback Kyle J. Carta-Samuels und seine Receiver bei den Monarchs. 426 Yards Raumgewinn pro Spiel im Schnitt, davon 326 mit Pässen, bedeuten klar Rang eins in den Statistiken der SharkWater GFL für 2021.

Coach Däubner trifft auf Ex-Team

Der heute 51-Jährige war bei den Unicorns Jugendtrainer, später Defensive Coordinator und ab 1999 für fast 20 Jahre Assistant Coach an der University of Wisconsin in Platteville in den USA, ehe er 2017 bei den Monarchs Head Coach wurde.