FC Bayern: Marc Roca will Klarheit - Zeichen stehen auf Trennung

Marc Roca kommt in der laufenden Saison bislang nicht zum Einsatz. In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung über seine Zukunft gefällt werden.

Marc Roca fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl. In der Mannschaft ist er integriert, im Training lässt er sich nicht hängen. Beim Blick auf seine Einsatzzeiten dürfte er jedoch Bauchschmerzen bekommen. Denn in der laufenden Saison wechselt er zwischen Tribüne und Ersatzbank und konnte noch keine einzige Einsatzminute sammeln.

Nach SPORT1 -Informationen will der 24 Jahre daher bis Anfang Dezember Klarheit über seine Perspektiven in München haben. Gut möglich, dass es bereits im November zu entscheidenden Gesprächen kommen wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Roca wollte beim FC Bayern durchstarten

Er baute Muskelmasse auf, war fit wie nie und sagte im SPORT1 -Interview im vergangenen Juni : „Ich will definitiv beim FC Bayern bleiben und mich hier durchsetzen. Ich bin erst im vergangenen Oktober nach München gewechselt und habe noch große Ziele in diesem Klub (…) Ich bleibe, kämpfe und will diesen Verein nicht verlassen.“

Verletzung wirft Marc Roca zurück

Nagelsmann nicht mehr überzeugt?

FC Sevilla heiß auf Roca

Gut für Roca: An Interessenten mangelt es nicht. Im Sommer klopften Verantwortliche des FC Sevilla mehrmals bei der Spielerseite an, die Andalusier wollten ihn unbedingt holen.

Im Oktober 2020 wechselte er in letzter Minute für etwa neun Millionen Euro von Absteiger Espanyol Barcelona nach München und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Bald könnten sich die Wege wieder trennen, wenngleich Roca weiterhin nicht aufgeben will und an seine Chance in München glaubt.