Formel 1: Strafe für Lewis Hamilton bei Türkei-GP!

"Crash-Potenzial" im Titelfight: Surer über Hamilton vs. Verstappen

Lewis Hamilton wird das Fahrerfeld beim Großen Preis in der Türkei von hinten aufrollen müssen. Eine Strafe kostet ihn eine gute Ausgangsposition.

Das Rennwochenende in der Formel 1 hat noch gar nicht begonnen, da muss Weltmeister und WM-Spitzenreiter schon den ersten Rückschlag hinnehmen.

Der Brite wird beim Großen Preis der Türkei (So., ab 14 Uhr im LIVETICKER ) zehn Plätze nach hinten versetzt. Dies bestätigte die Formel 1 am Freitag offiziell. Grund: Hamiltons Bolide hat einen neuen Verbrennungsmotor, sein Limit für die laufenden Saison ist aber schon überschritten. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Das Regelwerk sieht eine Strafe vor. Wo sich Hamilton genau einreihen wird, muss das Qualifying am Samstag zeigen. Sicher ist nur: Vorne wird er zunächst nicht mitmischen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Strafe für Lewis Hamilton: Darum wird er beim Türkei GP strafversetzt

Im Vorfeld des Türkei-GP war spekuliert worden, dass ein Austausch sämtlicher Motorkomponenten vorgenommen wird. Dies hätte einen Start vom Ende des Feldes bedeutet, wie ihn Max Verstappen beim vorherigen Rennen in Russland in Kauf genommen hatte. Diese Option zu ergreifen, steht Mercedes bis zum Qualifying am Samstag offen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)