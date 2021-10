Nächste Pleite in der EuroLeague: Aber Bayern wollen Verletztenmisere vergessen

Nach der zweiten Niederlage in der EuroLeague will Bayerns-Trainer Andrea Trinchieri die Verletztenmisere nicht mehr als Ausrede gelten lassen.

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel der Basketball-EuroLeague will Trainer Andrea Trinchieri die Verletztenmisere bei Bayern München nicht mehr als Ausrede gelten lassen. "Wir müssen auf einige sehr wichtige Spieler verzichten. Aber jetzt müssen wir eben so zurechtkommen", sagte der 53-Jährige nach dem 72:80 (33:44) gegen den FC Barcelona bei MagentaSport: "Wir wollen alle gewinnen, wir haben Qualität ? wir müssen es jetzt auch so schaffen, bis die Jungs zurück sind."

Die nächste Chance auf einen Erfolg in der langen Saison in Europas Top-Liga bietet sich den Bayern am Dienstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in Kasan. "Wir vermissen wertvolle Spieler, doch wir müssen jetzt eben ohne sie kämpfen", sagte Augustine Rubit: "Wenn sie zurückkommen, werden wir den Unterschied sehen."