Reggae-Star: Usain Bolt veröffentlicht erstes Album

14 Songs, 41:44 Minuten lange eine Mischung aus Reggae, R&B und Hip-Hop: Leichtathletik-Ikone Usain Bolt startet jetzt auch in der Musik durch. Mit seinem ersten eigenen Album „Country Yutes“ hat es der Sprint-Rentner aus Jamaika in die Top Ten der Reggae-Album-Charts von Billboard geschafft. „Es ist kein Geheimnis für die Welt, dass ich Musik liebe“, sagte Bolt: „Musik war schon immer ein Teil meiner DNA.“

Schon nach seinem Karriereende 2017 stieg Bolt als Co-Produzent in die Branche ein - noch als Co-Produzent von Dancehall-Mixtapes. Während der Coronavirus-Pandemie entstand dann in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund und Manager Nugent Walker das Album "Country Yutes". Sein Lieblingssong daraus? "Living The Dream".