Kamal Bafounta trainiert bei Profis von Borussia Dortmund mit

Kamal Bafounta muss in jungen Jahren einiges durchmachen - nach langer Zwangspause kommt er dem großen Traum vom Profi-Fußball beim BVB jetzt einen entscheidenden Schritt näher.

Länderspiel-Pause in der Bundesliga - bei Borussia Dortmund ist während der Abstellungsperioden für gewöhnlich wenig los.

Trainer Marco Rose konnte also mehr Profis auf dem Trainingsplatz begrüßen als sonst in der Länderspielzeit üblich. Unter ihnen war aber auch ein neues Gesicht: Kamal Bafounta ist erstmals im bei den Profis dabei.

Der 19-Jährige hat sich dem BVB schon 2017 angeschlossen, ins Rampenlicht hat er es aber bisher nie geschafft. Denn der Franzose musste schon in jungen Jahren durchmachen, was einige seiner Profi-Kollegen derzeit auch erleben: Eine quälend lange Verletzungspause. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

BVB-Youngster muss zwei Operationen durchmachen

Ganze 18 Monate war der hoch veranlagte Defensivspieler, der sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung spielen kann, komplett raus. Ein komplizierter Meniskusschaden im rechten Knie hatte ihn ab Februar 2019 außer Gefecht gesetzt.

„Wir nennen ihn liebevoll Killer“

Bei der U23 hat er von Beginn an gleich mächtig Eindruck hinterlassen. „Wir nennen ihn liebevoll Killer – nachdem er im zweiten Training bei uns Tobi Raschl gleich mal für acht Tage rausgetreten hatte“, erklärte Maaßen: „Ein toller Junge, der nach nur drei Jahren in Dortmund perfekt Deutsch spricht. Auch das zeigt seine hohe Identifikation.“

Bafounta kam vom FC Nantes nach Deutschland. Sein Ziel war es immer, „Profifußballer zu werden. Also war sofort klar, dass ich diese Verletzung überstehen muss, um das zu erreichen.“

Bafounta reift auch außerhalb des Platzes heran

Beeindruckend: Auch in der Schule arbeitete der Youngster neben der Reha akribisch, von Deutschland aus bestand er sein Zentralabitur in Frankreich - unter anderem in den Fächern Mathematik, Englisch und Philosophie.