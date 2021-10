Brady klingelt durch: Buccaneers holen Sherman

Richard Sherman ist zurück in der NFL © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RALPH FRESO

Gut zweieinhalb Monate nach dem großen Wirbel um einen Einbruchsversuch bei seinen Schwiegereltern ist Footballstar Richard Sherman zurück in der Profiliga NFL. Der Cornerback hat bei Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers unterschrieben, das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Sherman stand dreimal im NFL-Finale, 2014 gewann er den Titel als Mitglied der legendären "Legion of Boom" im Trikot der Seattle Seahawks. Im Jahr darauf scheiterte der 33-Jährige mit der Franchise im Endspiel an den New England Patriots um Tom Brady. Und der Superstar, mittlerweile Quarterback der Bucs, klingelte beim vertragslosen Sherman durch. "Wenn er anruft, ist es sehr schwierig, abzusagen", sagte der Neuzugang.