Kim Clijsters verpasst Sieg und Duell mit Angelique Kerber

Frankfurt am Main (SID) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Kim Clijsters hat ein Duell mit der deutschen Spitzenspielerin Angelique Kerber verpasst und muss weiter auf den ersten Sieg nach ihrem Comeback warten.

In der ersten Runde des WTA-Turniers in Indian Wells, wo sie mit einer Wildcard startete, verlor die Belgierin 1:6, 6:2, 2:6 gegen Katerina Siniakova. Die Tschechin fordert damit nun Kerber heraus, die in der ersten Runde ein Freilos besaß.