Tammy Abraham von AS Rom: Macht es wie Jadon Sancho!

So kompliziert ist Sanchos Situation bei United

Erstmals nach rund einem Jahr steht Angreifer Tammy Abraham wieder im Kader der Three Lions.

Die Nominierung bestätigt den 24-Jährigen in seiner Entscheidung, den FC Chelsea Richtung Ausland verlassen zu haben. Bei seinem neuen Verein, der AS Rom, erzielte Abraham in seinen ersten zehn Einsätzen vier Tore.