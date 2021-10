Happy End für Murray: Ehering wieder da

Frankfurt am Main (SID) - Kurioses Missgeschick mit Happy End: Der dreimalige Grand-Slam-Champion Andy Murray hat seine verschwundenen Tennisschuhe wieder - und damit auch seinen verlorenen Ehering. "Sie stinken immer noch fürchterlich", sagte der Schotte in einem Instagram-Video mit seinen Tretern, an denen er während des Tennisspielens immer seinen Ehering festbindet, erleichtert: "Aber daheim ist man wieder gut auf mich zu sprechen."