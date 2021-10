Box-Champion Krasniqi will weitere WM-Titel

Box-Weltmeister Robin Krasniqi will weitere WM-Gürtel sammeln. „Ich möchte erst mal meine Aufgabe am Samstag im Griff haben, aber ich spüre, obwohl ich mit dem, was ich erreicht habe, glücklich bin, dass ich meine Geschichte noch größer machen kann“, sagte der Halbschwergewichts-Champion im Interview mit Münchner Merkur und tz vor seiner ersten Titelverteidigung am Samstag (23.40 Uhr/ARD) gegen Dominic Bösel.