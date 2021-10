Lahm glaubt an Titelchance 2024

„Das Halbfinale ist immer das Ziel, gerade bei einer Heim-EM oder -WM. Ich habe es ja 2006 selbst miterlebt, da waren die Vorzeichen vorher auch nicht so gut und wir sind Dritter geworden“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit Spox und Goal .

Philipp Lahm über die Nationalmannschaft

Den Neustart unter Bundestrainer Hansi Flick sieht Lahm als gelungen an:

„Was wir uns alle erhofft und erwünscht haben, das hat er bis jetzt mit seiner Mannschaft abgeliefert“, sagte der 37-Jährige und fügte an:

Die Nationalmannschaft trifft am Abend (20.45 Uhr/RTL) in der WM-Qualifikation in Hamburg auf Rumänien. (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien, Fr. 20.45 Uhr im LIVETICKER)