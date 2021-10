FC Bayern: Holger Badstuber hebt Lucas Hernández in der Defensive hervor

Nagelsmann 100 Tage im Amt: "So einen Typ gab es lange nicht bei Bayern"

In der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“ spricht Ex-Bayern-Star Holger Badstuber über seinen Wechsel nach Luzern, seine Zeit beim FC Bayern und verrät, welcher Verteidiger ihm imponiert.

In der Schweiz ist er der Star!

Nicht zuletzt aufgrund seiner vierzehneinhalb Jahre beim FC Bayern (177 Spiele, 16 Titel) ist er in der Super League ein Star. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Aber warum Luzern? „Ich wollte nicht pokern und das Ausland hat mich gereizt“, erklärt Badstuber in der neuen Folge des SPORT1 -Podcasts „Meine Bayern-Woche“ mit Chefreporter Florian Plettenberg.

Ans Aufhören denkt der frühere Bayern-Star noch lange nicht: „Ich habe noch viel Lust zu spielen und mich zu verausgaben. Wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dann werde ich ehrlich zu mir sein und Schluss machen. Ich denke aber noch nicht daran, im nächsten Jahr aufzuhören. Ich will noch ein paar Jährchen spielen. Was danach passiert, wird man sehen. Ich habe eine Vision im Kopf. Da werden gute Sachen kommen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Badstuber verfolgt den FC Bayern weiterhin

Trotz seiner aktuellen Aufgabe in der Schweiz hat er den FC Bayern weiterhin im Blick.

Als Defensiv-Experte sagt er über das vorhandene Bayern-Personal: „Ich bin gespannt, wer in der Innenverteidigung performen wird, wenn es mal eng wird und die wichtigen Spiele kommen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Lucas Hernández imponiert Badstuber

„Ich sehe gerne Lucas Hernández zu und hoffe, dass er seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommt und mal über einen längeren Zeitraum durchziehen kann“, sagt Badstuber: „Er ist der einzige Linksfuß der Innenverteidiger und hat eine aggressive Spielweise. Er kann der Mannschaft gewisse Impulse geben.“

Was das Erfolgsgeheimnis seines Freundes Thomas Müller ist und wo dieser sich unter den Bayern-Legenden einreiht, wie er über eine Zukunft in München denkt und warum er wieder die Nationalmannschaft verfolgt, erfahrt ihr in der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“. Die darf kein Bayern-Fan verpassen!