Spaniens neues Wunderkind: Gavi vom FC Barcelona debütiert und stellt Rekord auf Spaniens neues Rekord-Wunderkind

Felix Kunkel

Bei Spaniens Sieg bei Europameister Italien rückt ein 17-Jähriger in den Fokus: Gavi vom FC Barcelona sorgt für einen Rekord und entzückt Trainer und Fans.

Es war ein rundum gelungener Abend für die spanische Nationalmannschaft.

Mit dem 2:1-Sieg bei Europameister Italien gelang La Roja am Mittwochabend die Revanche für das verlorene EM-Halbfinale und der Einzug ins Finale der Nation League.

Mittendrin: der erst 17-jährige Gavi vom FC Barcelona. Das Mittelfeldtalent feierte überraschend sein Debüt in der Nationalelf und avancierte damit zum jüngsten spanischen Nationalspieler der Geschichte.

Gavi ist die „Gegenwart und Zukunft der Nationalmannschaft“

Pablo Martín Páez Gavira (wie er mit vollem Namen heißt) wurde von Trainer Luis Enrique direkt in die Startelf beordert und bewies in seinen 83 Einsatzminuten, dass er keinerlei Eingewöhnungszeit benötigt. „Wir sprechen bei Gavi von einem seltenen Fall. Er spielt auf dem Platz, als wäre es der Hinterhof seines Hauses“, schwärmte Spaniens Coach nach der Partie. „Er ist die Gegenwart und Zukunft der Nationalmannschaft.“

Dabei absolvierte Gavi gegen Italien gerade einmal den achten Profieinsatz seiner Karriere. Erst am 29. August, nur drei Wochen nach seinem 17. Geburtstag, hatte der Youngster das erste Mal für den FC Barcelona auf dem Platz gestanden. Indes war er bisher nur für die U18-Auswahl Spaniens zum Einsatz gekommen.

Rückblickend hat Gavi in den vergangenen Monaten einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und zählt nun zu den größten Hoffnungen im spanischen Fußball.

Lichtblick beim FC Barcelona

Seine Laufbahn begann so: Im Alter von elf Jahren wechselte der Rechtsfuß von Real Betis in die Akademie des FC Barcelona. In der Talentschmiede La Masia stellte Gavi sein Talent eindrucksvoll unter Beweis, sodass er später direkt von der U17 in die U19 aufstieg.

Nach nur drei Einsätzen für Barcas B-Mannschaft beorderte ihn Trainer Ronald Koeman in diesem Sommer zu den Profis. Dort gilt Gavi in der von Krisen überschattenden Saison als einer der wenigen Lichtblickte bei den Katalanen.

Beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Getafe wurde der 17-Jährige erstmals ins kalte Wasser geworfen. Anfangs noch als Joker besitzt Gavi mittlerweile unter Koeman einen Stammplatz in der Zentrale. Zuletzt stand er in drei aufeinanderfolgenden La-Liga-Spielen in der Anfangsformation.

Auf dem Feld überzeugt der kleine Spanier sowohl in der Defensive mit Einsatzfreude und guter Zweikampfführung als auch in der Offensive mit seiner hervorragenden Ballbeherrschung und cleveren Pässen.

Vergleiche mit Barca-Legende Xavi

„Er ist ein Spieler, der zwischen den Linien spielen kann, der den Ball nicht verliert, der eine gute Technik hat und der körperlich spielt“, beschrieb Nationaltrainer Enrique Gavis Qualitäten. „Wir wussten, was er mitbringen würde: Charakter, Spielwille, Mut. Nichts ist zu viel für ihn. Er ist ein sehr kompletter Spieler.“

Attribute und Fähigkeiten, die dazu beitragen, dass Gavi auch aufgrund seiner Herkunft und seines Namens bereits mit Barca-Legende Xavi verglichen wird. Dabei hatte der Youngster vor seinem Länderspieldebüt erst 363 Profiminuten auf dem Buckel.

Doch spätestens seit seinem Auftritt am Mittwoch in Mailand gilt Gavi als neues Wunderkind in Spanien. Auch, weil Nationaltrainer Enrique nicht zum ersten Mal bei seiner Kaderzusammenstellung Mut bewies. Während kurz nach der Berufung von Gavi noch vereinzelt kritische Stimmen zu vernehmen waren, sind diese jetzt verstummt.

Gleiches ereignete sich schon vor der EM im Sommer. Damals berief Enrique zur Überraschung einiger Beobachter den 18-jährigen Pedri in die Nationalelf. Am Ende schlug der Mittelfeldspieler von Barcelona voll ein und wurde sogar zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt.