Handball, Frauen-EM-Quali: Deutschland deklassiert Griechenland

Die DHB-Frauen sind mit einem ganz souveränen Auftritt in die EM-Qualifikation gestartet. In der zweiten Halbzeit kassiert Deutschland nur zwei Gegentreffer.

Pflichtaufgabe erfüllt, Selbstvertrauen getankt: Die deutschen Handballerinnen sind mit einem Kantersieg in die EM-Qualifikation gestartet.

Berger beste DHB-Werferin

Amelie Berger war mit sieben Treffern beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die in Trier erstmals seit fast zwei Jahren wieder vor Fans spielte. Angeführt vom neuen Kapitäninnen-Duo Emily Bölk und Alina Grijseels kannte die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit kein Erbarmen.

Am Sonntag (ab 19.25 Uhr LIVE bei SPORT1) treffen die DHB-Frauen wieder in Trier auf Belarus, der dritte Gruppengegner ist Weltmeister Niederlande. Die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde im kommenden Jahr. Die beiden Heimspiele dienen zudem als Vorbereitung auf die WM in Spanien (1. bis 19. Dezember).