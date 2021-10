GFL: Der SharkWater German Bowl XLII LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM

Bühne frei für den finalen Touchdown auf SPORT1 : Mit dem SharkWater German Bowl XLII steht am Samstag im Frankfurter Deutsche Bank Park der Höhepunkt der diesjährigen GFL-Saison an. ( Alles zur GFL )

Dresden und Schwäbisch Hall dominieren Saison in der SharkWater GFL

Die Vorfreude auf den SharkWater German Bowl XLII ist gewaltig: Das liegt zum einen am coronabedingten Ausfall des Events im Vorjahr und zum anderen an den beiden Final-Teilnehmern Dresden Monarchs und Schwäbisch Hall Unicorns, die auf ein packendes Duell um den Meistertitel hoffen lassen.

Erfahrung spricht für Schwäbisch Hall, Form dagegen für Dresden

Renner sieht leichte Vorteile für Dresden

Auch bei SPORT1-Kommentator Andreas Renner steigt trotz seiner jahrelangen Erfahrung bereits die Vorfreude auf das GFL-Endspiel: „Für mich ist der German Bowl immer noch ein absolutes Highlight. Bereits 2019 hatten wir in Frankfurt mit über 20.000 Zuschauer eine fantastische Stimmung, dazu treffen am Samstag die beiden besten Teams der Saison aufeinander – genau das will man in einem Finale ja sehen“, sagt der Football-Experte.