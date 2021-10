NFL: Kansas City Chiefs befördern Josh Gordon in den 53-Mann-Kader

Die Kansas City Chiefs strukturieren ihren Kader um. Damit wird ein Platz frei für Josh Gordon. Der Wide Receiver machte in der Vergangenheit hauptsächlich durch Skandale auf sich aufmerksam.

Der 30-Jährige wurde von den Kansas City Chiefs aus dem Practice Squad in den 53-Mann-Kader befördert. Um den nötigen Platz für den Wide Receiver freizumachen, wurde Defensive End Joshua Kaindoh auf die Verletztenliste gesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Gordon wurde erst am 28. September von den Chiefs in das Practice Squad aufgenommen. Es wurde vermutet, dass er einige Wochen brauchen würde, bis er das Playbook von Andy Reid verinnerlicht habe. Allerdings konnte er den Trainerstab vor dem Spiel gegen die Philadelphia Eagles im Training von seinem Leistungsvermögen überzeugen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Andy Reid pokert kurz zuvor noch

Noch kurz vor der Entscheidung wollte sich Chiefs-Coach Reid nicht in die Karten schauen lassen. In einer Zoom-Presskonferenz am Montag antwortete er auf Fragen nach Gordon: „Ich werde einfach sehen, wie er sich diese Woche macht. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber wir werden einfach sehen, wie es ihm geht und wie er sich fühlt. Es besteht die Möglichkeit, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass er nicht dabei ist.“