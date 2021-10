DFB, U21: Deutschland mit spätem Sieg gegen Israel bei Di-Salvo-Debüt

Die deutsche U21 schrammt gegen Israel an einer Blamage vorbei. Erst in der Schlussphase dreht das Team von Antonio Di Salvo das Spiel gegen Israel.

Der DFB-Nachwuchs feierte beim Debüt von Antonio Di Salvo als Cheftrainer dank eines späten Doppelschlags in der EM-Qualifikation einen Sieg. Kapitän Jonathan Burkardt sorgte in der Nachspielzeit für den 3:2-Siegtreffer

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Erfolgstrainer Stefan Kuntz gewann der DFB-Nachwuchs in Paderborn gegen Israel mit 3:2 (1:1). Kapitän Jonathan Burkardt sorgte in der Nachspielzeit für den Siegtreffer.

„Es war echt ein hartes Spiel. Wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte noch mitgenommen haben“, sagte der Freiburger Yannik Keitel bei ProSieben Maxx : „Wir sind drangeblieben, haben Herz gezeigt und uns am Ende dann auch belohnt.“

Sieg bei Debüt von Kuntz-Nachfolger Di Salvo

Di Salvo war unter dem in die Türkei abgewanderten Kuntz Assistenzcoach des Europameisters, der nun 13 Spiele ungeschlagen ist.

Die Gäste aus Israel hatten durch Doron Leidner (28.) und Omri Gandelman (51.) zweimal geführt. Das nächste Spiel findet am Dienstag in Ungarn statt.

"Großes Potenzial!" Daran will Di Salvo arbeiten

Sieben Änderungen bei U21 - Moukoko fehlt

Mit sieben Änderungen in der Startelf im Vergleich zum letzten Spiel von Erfolgscoach Kuntz war Di Salvo den Auftakt seiner Chef-Mission angegangen.

Auf das 16 Jahre alte Sturmjuwel Youssoufa Moukoko musste der 42-Jährige verzichten, das BVB-Talent war am Mittwoch mit einer Muskelverletzung wieder abgereist.

„Toni, ich bin sicher, dass dein Coaching erfolgreich sein wird. Einen Fan in Istanbul mit gedrückten Daumen habt ihr“, sagte Kuntz in einer Video-Botschaft.

Israel schockt Deutschland gleich doppelt

Das deutsche Team versuchte von Beginn an, die Spielkontrolle zu übernehmen, doch lag in der 28. Minute plötzlich in Rückstand.