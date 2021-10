Premier League: Newcastle United von Konsortium um Mohammed bin Salman gekauft

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Newcastle United wird an ein Konsortium verkauft. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bekommt seinen Wunsch.

Der Premier-League-Klub ist an ein Konsortium mit Beteiligung von Saudi-Arabien verkauft worden. Wie die Magpies am Donnerstagabend bekanntgaben, erteilte die Liga grünes Licht für die Übernahme des Tabellen-19.

Staveley betont „langfristige Investition“

In einer Erklärung der Liga hieß es: „Die Premier League, Newcastle United Football Club und die St. James Holdings Limited haben heute den Streit um die Übernahme des Vereins durch das Konsortium von PIF, PCP Capital Partners und RB Sports & Media beigelegt. Nach Abschluss der Eigentümer- und Direktorenprüfung durch die Premier League wurde der Verein mit sofortiger Wirkung an das Konsortium verkauft.“

Schwere Vorwürfe gegen bin Salman

Dem 36-Jährigen werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Er steht unter Verdacht, 2018 den Mord an dem kritischen Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in der Türkei, in Auftrag gegeben zu haben.