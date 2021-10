Springreiten: Deußer verliert Platz eins der Weltrangliste

Springreiter Daniel Deußer aus Wiesbaden hat seine Führung in der Weltrangliste an den schwedischen Tokio-Olympiasieger Peder Fredricson verloren. Deußer (40) war im Juni zum insgesamt dritten Mal in seiner Karriere auf Platz eins geklettert, Fredricson steht zum ersten Mal an der Spitze.

"Endlich, ich kann es beinahe nicht glauben, dass es wahr geworden ist. Ich war so oft so nah dran, das fühlt sich jetzt unglaublich gut an", sagte der 49-Jährige. Fredricson hatte in Japan Gold mit der Mannschaft und Silber im Einzel gewonnen, bereits 2004 in Athen (Mannschaft) und 2016 in Rio (Einzel) war er Zweiter bei Sommerspielen geworden. Sein Olympia-Debüt hatte Fredricson 1992 in Barcelona im Alter von 20 Jahren gegeben.