La-Liga-Boss Javier Tebas: Kann Betrug von Paris Saint-Germain aufzeigen

Einer der schärfsten Kritiker des von Katar aus finanzierten Milliardenprojekts in der Ligue 1 ist Javier Tebas. Dieser ist Präsident der spanischen La Liga. Und in dieser Funktion hat er PSG zuletzt öffentlich Betrug vorgeworfen.

In einem Interview mit L‘Equipe erneuerte er den Vorwurf nun noch einmal - und wurde dabei sogar noch einmal konkreter.

„Ich kann den Betrug mit Blick auf das Financial Fairplay aufzeigen, mit Zahlen“, sagte Tebas. Das Financial Fairplay sieht vor, dass die europäischen Vereine nur so viel Geld für Transfers ausgeben, wie sie auch einnehmen.