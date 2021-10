NBA: 18 Ex-Profis wegen Betrugs in Millionenhöhe angeklagt - auch Tony Allen

18 ehemaligen Spielern der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wird Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

Das geht aus einer Anklage hervor, die am Donnerstag in New York erhoben wurde. Der Anklageschrift zufolge haben die früheren Profis falsche Anträge eingereicht, um sich medizinische und zahnmedizinische Ausgaben erstatten zu lassen, die nie angefallen waren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)