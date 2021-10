Schwimm-Weltcup: Wellbrock verpasst Podest klar - Gose triumphiert erneut

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Auftakt des Kurzbahn-Weltcups in Budapest das Podium deutlich verpasst. Der 24 Jahre alte Magdeburger schwamm im Finale seiner Nebenstrecke 400 m Freistil in 3:45,94 Minuten auf Platz sechs. Auf Sieger Matthew Sates aus Südafrika, der mit Weltjahresbestleistung gewann, fehlten Wellbrock 8,02 Sekunden.

Auf seiner Paradestrecke über 1500 m am Freitag ist Wellbrock, der in Tokio über 10 km im Freiwasser triumphiert hatte, klar favorisiert. Beim Erfolg vor einer Woche beim Weltcup in Berlin hatte er seinen ärgsten Konkurrenten um knapp zwei Sekunden distanziert. Über 400 m Freistil war er in der Hauptstadt Vierter geworden.