Anzeige

eSport: 26 Klubs nehmen an VBL Club Championship teil eSport: 26 Klubs nehmen an VBL Club Championship teil

eSport: VBL Club Championship startet mit 26 Klubs © FIRO/FIRO/SID

SID

Insgesamt 26 Klubs werden in dieser Saison an der VBL Club Championship teilnehmen. Der Wettbewerb startet am 9./10. November in seine vierte Saison.

Insgesamt 26 Klubs werden in dieser Saison an der VBL Club Championship teilnehmen. Der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Kooperation mit EA SPORTS und ESL Gaming ausgetragene Wettbewerb startet am 9./10. November in seine vierte Saison. Alle Begegnungen werden in der Fußball-Simulation FIFA 22 auf den neuesten Konsolen-Generationen, der Playstation 5 sowie Xbox Series S/X, gespielt.

Die Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig werden in dieser Spielzeit nicht teilnehmen, stattdessen entschieden sich die Aufsteiger Hansa Rostock und FC Ingolstadt für ein Antreten. Aus der Bundesliga werden unter anderem Bayern München und Borussia Dortmund erneut nicht teilnehmen.

Anzeige

Ende März 2022 findet das Finale um die deutsche Klub-Meisterschaft im eFootball statt, Titelverteidiger ist der 1. FC Heidenheim. Im VBL Grand Final Anfang Juni 2022 wird der Meister unter allen teilnehmenden Einzelspielern gekürt.