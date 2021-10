VfL Wolfsburg: Mittelfußprellung bei Yannick Gerhardt

Yannick Gerhardt verletzt sich im Test gegen den HSV am Mittelfuß, der Klub befürchtet Schlimmstes. Doch der Wolfsburg-Profi hat Glück im Unglück.

Der 27-Jährige erlitt im Testspiel gegen den Hamburger SV (4:1) am Mittwoch nur eine Prellung des rechten Mittelfußes, wie der VfL am Donnerstag bekannt gab. Gerhardt müsse „vorerst mit dem Training aussetzen“.

Nach der Länderspielpause geht es für das Team von Trainer Mark van Bommel am 16. Oktober mit dem Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Union Berlin weiter. Vier Tage später steht die Champions-League-Partie bei RB Salzburg an.