Stefan Kuntz mit Zuversicht vor Türkei-Debüt gegen Norwegen

Stefan Kuntz feiert am Freitag sein Debüt als Nationaltrainer der Türkei. Er ist zuversichtlich, will Gegner Norwegen aber nicht unterschätzen.

Der neue türkische Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz glaubt fest an ein gelungenes Debüt am Freitag in Istanbul gegen Norwegen und an die kleine Chance auf die Qualifikation für die WM 2022 in Katar.