Formel 1: Lewis Hamilton sorgt mit Männerrock für Hingucker

"Crash-Potenzial" im Titelfight: Surer über Hamilton vs. Verstappen

Lewis Hamilton führt vor dem Großen Preis der Türkei knapp die Weltmeisterschaft vor Max Verstappen an. Vor der offiziellen Pressekonferenz sorgt der Engländer für Aufsehen.

Lewis Hamilton hat vor dem Großen Preis der Türkei in Istanbul für einen modischen Hingucker gesorgt. Der siebenmalige Weltmeister erschien in einem Männerrock zur offiziellen Pressekonferenz.

Titelkampf spitzt sich zu

Der 36-Jährige war zuletzt in der Modeszene in Paris unterwegs. Hamilton konnte sich dabei erholen und tankte Kraft für die anstehenden Rennen. Nun kann Hamilton „frisch, erholt, positiv" an die Rennstrecke zurückkehren, wie er unterstrich.