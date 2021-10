Österreich: Daniel Bierofka bei Wacker Innsbruck entlassen

Wacker Innsbruck hat am Sonntag die dritte Niederlage in Serie kassiert. Der österreichische Klub reagiert auf die Misere - zum Leidwesen von Daniel Bierofka.

Innsbruck, das in der abgelaufenen Saison nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt war, hatte am Sonntag gegen Linz die dritte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Der bislang letzte Sieg gelang dem Tabellenachten Anfang September.