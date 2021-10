Dota 2 WM 2021: LiveTIcker zum The International 2021 - Infos, Ergebnisse, Highlights

Das The International gehört seit seiner Premiere 2011 zu den prestigeträchtigsten eSports-Turnieren der Welt. Jahr für Jahr fiebern Millionen von Zuschauern mit, wenn es um den WM-Titel in Dota 2 geht. Neben Ruhm und Ehre haben alle 18 teilnehmenden Teams die Chance, um ein Preisgeld von 40 Millionen US-Dollar zu spielen.

Startschuss für das The International 2021! Ab dem ersten Tag berichten wir täglich LIVE über das Mega-Event. In unserem LiveTIcker informieren wir Euch tagesaktuell über Entwicklungen, Ergebnisse, Infos & Highlights zum The International 10 in Bukarest. Alle Spiele können auf der Dota 2 Website live gesehen oder als VOD nachgeholt werden.