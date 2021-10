Bundestrainer Hansi Flick ergreift im Reus-Zoff Partei für BVB-Sportdirektor Zorc

Jetzt hat sich Hansi Flick auf die Seite von Michael Zorc gestellt. Der BVB-Manager hatte seinerzeit auf SPORT1 -Nachfrage gewütet : „Salihamidzic sollte sich zu Themen von Bayern München äußern und zu uns betreffenden Themen seine Klappe halten. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?!“

Der Bayern-Sportdirektor hatte Dortmund-Kapitän Marco Reus damals öffentlich kritisiert, weil dieser beim letzten Lehrgang nach zwei Länderspieleinsätzen gegen Liechtenstein und Armenien wegen Problemen am linken Knie vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist war.

Wenig später spielte Reus in der Liga gegen Leverkusen 90 Minuten durch.

DFB-Arzt Hahne arbeitet auch für den FC Bayern

Flick sagte nun am Donnerstag vor dem WM-Qualifikationsspiel in Hamburg gegen Rumänien (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER): „Wir haben einen Mannschaftsarzt, der ja auch der Arzt des FC Bayern ist. Wenn er sagt, dass es nicht geht, finde ich es legitim, dass man den Spieler nach Hause schickt.“