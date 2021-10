FanQ-Umfrage: Zwei Siege für DFB-Elf erwartet

Die Mehrheit der deutschen Fußballfans rechnet mit der vollen Punkte-Ausbeute für die Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen. 81,1 Prozent der 1000 Befragten gaben in einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) an, sie erwarteten Siege sowohl gegen Rumänien am Freitag als auch in Nordmazedonien am Montag (beide 20.45 Uhr/RTL).