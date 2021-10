Thilo Kehrer lernt von Lionel Messi bei PSG

Der PSG-Profi war ein Gewinner der jüngsten drei Länderspiele. Doch im Klub läuft es aktuell nicht mehr so gut.

Für den gebürtigen Tübinger, den Flick im Nationalteam auf der linken Abwehrseite einplant, sei es demnach etwas „sehr Besonders, bei PSG zu spielen. Da sind so viele Weltklasse-Spieler mit so viel Erfahrung, davon profitiere ich und haue mich jeden Tag rein.“

Kehrer lernt von Messi

Seine Erfahrungen aus dem PSG-Starensemble möchte Kehrer nun auch in die Nationalmannschaft bringen. „Wir hatten drei sehr gute Länderspiele im September“, findet der Verteidiger, der bei allen drei Auftaktspielen unter Flick in der Startelf stand: „Wir wollen gegen Rumänien an die positiven Spiele anknüpfen.“