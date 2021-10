Otto Rehhagel über EM-Triumph mit Griechenland in Film "King Otto"

„Der Titel hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt, über eine Millionen Menschen haben uns damals nach dem Finale in Athen gefeiert“, sagte Rehhagel im Rahmen der Präsentation des Films „King Otto“ in Essen am Donnerstag: „Man hat uns damals unterschätzt, das war ein großer Fehler.“

Der Film, der am 10. November in die deutschen Kinos kommen soll, zeigt die Geschichte der griechischen EM-Mannschaft 2004, die unter der Regie von Rehhagel in Portugal sensationell den Titel gewann. "Das war einmalig, dass so ein Außenseiter den Titel gewinnt", sagte Rehhagel: "Mit den Spielern ist eine Freundschaft fürs Leben entstanden. Wenn sie sich heute treffen, schicken sie mir immer Fotos davon."