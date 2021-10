Ringer-WM: Kein Deutscher im Halbfinale

Die deutschen Ringer haben zum Auftakt der Griechisch-Römisch-Wettkämpfe bei der WM in Oslo keinen Starter ins Halbfinale gebracht.

Roland Schwarz (77 kg) verlor nach zwei Siegen in den ersten beiden Runden im Viertelfinale gegen Sanan Sulejmanow aus Aserbaidschan. Auch Hannes Wagner (82 kg) gewann zunächst zweimal, musste sich im Viertelfinale aber dem russischen Europameister Adlan Akijew geschlagen geben.

Beide Deutschen müssen darauf bauen, dass ihre Bezwinger am frühen Abend ihre Halbfinals gewinnen und ins Finale einziehen. Dann dürfen Schwarz und Wagner am Freitag in der Hoffnungsrunde um Bronze kämpfen. Das gilt auch für Fabian Schmitt (55 kg) nach seiner Niederlage zum Auftakt gegen den Armenier Norayr Haschojan.