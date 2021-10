Anzeige

FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge spricht offen über Karim Adeyemi Rummenigge offen: So viel wird Adeyemi kosten!

Bayern oder Dortmund? Der begehrteste Stürmer Deutschlands

Florian Plettenberg

Karim Adeyemi ist in den Fokus des FC Bayern geraten. Nun äußert sich Karl-Heinz Rummenigge zum Shootingstar.

Wenn sich jemand vom FC Bayern zu einem Spieler äußert, dann ist meistens etwas im Busch…

Wie jetzt bei Karim Adeyemi! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am Rande einer Preisverleihung der Initiative Deutscher Fußball Botschafter in Berlin äußerte sich Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nun zu den Gerüchten um den 19 Jahre alten Shootingstar von Red Bull Salzburg.

„Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Der Manni Schwabl (Präsident, Anm. d. Red.) hat damals Uli Hoeneß kontaktiert. Wir waren nicht bereit, so viel zu zahlen. Der Transfer sollte um die drei Millionen kosten, was für einen 16-Jährigen zu der Zeit eine sehr stolze Summe war“, erklärte Rummenigge.

Die 66 Jahre alte Fußball-Legende nimmt damit vorweg, was unter anderem in der neuen Folge des SPORT1 Podcasts „Meine Bayern-Woche“ enthüllt wird.

Bayern beschäftigt sich erneut mit Adeyemi

Die Bayern haben sich mit einem Adeyemi-Wechsel bereits 2018 beschäftigt, nachdem er 2011 in der Bayern-Jugend ausgemustert wurde. Allerdings wechselte der pfeilschnelle Stürmer vor drei Jahren aus der U19 von Unterhaching nach Salzburg – für 3,35 Millionen Euro.

Jetzt hat ihn Sportvorstand Hasan Salihamidzic erneut auf dem Zettel, denn Adeyemi will kommenden Sommer den nächsten Schritt wagen und hat einen Wechsel in die Bundesliga anvisiert – trotz eines Vertrags bis 2024. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Eine Entscheidung könnte schon im Winter fallen, in seinem Umfeld rechnet man mit einer Ablösesumme bis zu 35 Millionen Euro. Laut transfermarkt.de beträgt sein Marktwert 20 Millionen Euro.

Mit der deutschen Nationalmannschaft bereitet sich Adeyemi, der Arjen Robben als eines seiner Vorbilder bezeichnet, in Hamburg auf die bevorstehenden WM-Quali-Spiele gegen gegen Rumänien (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und in Nordmazedonien vor. In seinem ersten und bislang einzigen Länderspiel gegen Armenien (6:0) erzielte er prompt sein erstes Tor.

Für Champions-League-Teilnehmer Salzburg kommt er in 66 Pflichtspielen auf 21 Treffer und 17 Assists. Mit vier herausgeholten Elfmetern in zwei Spielen hält er in der Königsklasse einen Rekord.

„Er hat sich gut entwickelt“, lobt ihn Rummenigge: „Ich habe ihn beim Länderspiel gesehen und mir auch beim letzten Champions-League-Spiel angeschaut. Er ist ein interessanter Spieler. Muss man abwarten, was passiert. Jetzt kostet er möglicherweise eine Null hinten mehr, als er damals gekostet hätte.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Neben den Bayern sind aus der Bundesliga auch Dortmund und Leipzig an Adeyemi dran. Der Poker ist in vollem Gange und hat durch die Rummenigge-Aussagen an Brisanz hinzugewonnen.

