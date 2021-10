DFB-Spiel gegen Rumänien ausverkauft

Für das Spiel in Hamburg gibt es keine Tickets mehr © FIRO/FIRO/SID

Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Rumänien in Hamburg gibt es keine Tickets mehr. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, ist die Begegnung im Volksparkstadion mit 25.000 Zuschauern ausverkauft.