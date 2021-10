Bundesliga: Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz fällt verletzt aus

Unnötig! Bierdusche für Kruse in Mainz

Jeremiah St. Juste hatte sich im Duell zwischen Mainz 05 und Union Berlin bei einem Zweikampf unglücklich an der rechten Schulter verletzt.

Die zunächst angedachte konservative Behandlung wäre in Summe nicht sinnvoll gewesen. Der Niederländer wird daher nach SPORT1-Informationen schon am Donnerstag operiert. Die Ausfallzeit wird wohl rund sechs bis acht Wochen betragen, eine Rückkehr in der Hinrunde gilt als unwahrscheinlich. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)