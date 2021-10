Motorrad-Kalender: Grand Prix auf dem Sachsenring am 19. Juni

Der Große Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wird auch in der nächsten Saison am dritten Juni-Wochenende ausgetragen.

Der Große Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wird auch in der nächsten Saison am dritten Juni-Wochenende ausgetragen. Das geht aus dem vorläufigen WM-Kalender für 2022 hervor, den der Weltverband FIM am Donnerstag veröffentlichte. Renntag ist der 19. Juni.