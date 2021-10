Peking 2022 ausschließlich vor einheimischen Zuschauern - verschärfte Auflagen für Ungeimpfte

Die Olympischen Winterspiele 2022 finden in Peking statt © AFP/SID/WANG ZHAO

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking (4. Februar bis 20. Februar) sollen vor gefüllten Rängen stattfinden - Zuschauer aus dem Ausland werden allerdings auch dort nicht zugelassen. Entsprechende Pläne gab das Organisationskomitee am Mittwoch im Anschluss an eine Sitzung mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) bekannt. Demzufolge sollen nur Fans aus dem Gastgeberland China Zutritt zu den Wettkampfstätten erhalten. Voraussetzung dafür sind noch nicht näher bekannte Corona-Auflagen.