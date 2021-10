DOSB: Landessportbund Hessen spricht sich für Weikert aus

Die Zahl der Fürsprecher für Thomas Weikert als künftigen Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nimmt weiter zu. Nachdem sich bereits 14 Spitzenverbände für den bisherigen Präsidenten des Tischtennis-Weltverbandes bei der Wahl des Nachfolgers von Alfons Hörmann am 4. Dezember stark gemacht hatten, sicherte nun auch Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen, dem Limburger Juristen seine Unterstützung zu.

Weikert erfülle "in höchstem Maße alle Anforderungen, die das Amt des obersten Sportfunktionärs der Bundesrepublik mit sich bringt", wurde Müller in einer Mitteilung des LSB zitiert. Die "umfassende internationale und nationale Vernetzung auf der einen und sein direkter Bezug zur Vereinsbasis auf der anderen Seite" qualifizierten den 59-Jährigen als Hörmann-Nachfolger.

Weikert habe als Vizepräsident und Präsident des Tischtennis-Weltverbandes und als Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes "nicht nur die eigene Sportart richtungsweisend weiterentwickelt. Er hatte und hat bei seiner Arbeit immer den gesamten Sport im Blick und hat hier Zeichen gesetzt", so Müller, der zum Schluss kam: "Weikert vereint all das, was ein DOSB-Präsident mitbringen muss. Er ist ein idealer Vertreter des Leistungs- und des Breitensports."