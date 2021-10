Brisbane 2032: Schwimm-Olympiasiegerin Coventry führt IOC-Kommission an

Kirsty Coventry führt die IOC-Kommission für Brisbane an © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin Kirsty Coventry aus Simbabwe wird Vorsitzende der Koordinierungs-Kommission für die Olympischen Sommerspiele 2032 im australischen Brisbane. Dies gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstag bekannt. Die 38-Jährige war von 2018 bis zu den Spielen in Tokio 2021 Mitglied der IOC-Exekutive, seitdem ist sie „Individual Member“ im Ringeorden.

Vorerst zwölf Personen gehören der Koordinierungs-Kommission an, acht davon sind Frauen. Neben Coventry ist die italienische Schwimm-Olympiasiegerin Federica Pellegrini bekanntestes Mitglied der Kommission, die Italienerin war in Tokio noch am Start.