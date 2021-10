Anzeige

Nationalmannschaft, DFB: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Thilo Kehrer LIVE: Wen bringt Flick gegen Rumänien?

Die Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation auf Rumänien. Die Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick und Thilo Kehrer im Liveticker.

Sportlich läuft es unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick bei der Nationalmannschaft!

In den ersten drei Partien unter Flick gab es drei Siege. Damit sprang Deutschland auch in der WM-Qualifikation auf Rang eins in Gruppe J.

Mit einem Heimsieg gegen Rumänien am Freitag würde das DFB-Team einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Katar machen (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hansi Flick und Abwehrspieler Thilo Kehrer beantworten am Donnerstag die wichtigsten Fragen vor der Partie.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ Flick über Kehrers letzte Auftritte beim DFB +++

„Mir hat an Thilo gefallen, dass er seine sehr gute körperliche Verfassung hatte und sehr selbstbewusst war. Er kann letztlich auf allen Positionen spielen, wenn Not am Mann ist auch als Sechser. Sein Auftreten hat mit sehr gut gefallen, die hohe Konzentration und Intensität. Er hat seine Sache sehr gut gemacht.“

+++ Das erwartet Flick von Rumänien +++

„Rumänien ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Sie haben die letzten drei Spiele zu null gespielt. Wir müssen eine hohe Intensität auffahren und den Gegner unter Druck setzen.“

+++ Flick über die personelle Situation +++

„Alle Spieler die da sind, sind gesund und fit. Alle können spielen. Wir sind sehr zufrieden als Trainerteam. Es macht Spaß in der Mannschaft, die Neuen sind gut aufgenommen worden.“

+++ Herzlich Willkommen +++