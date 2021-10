NHL-Preseason: Schiedsrichter Ryan Gibbons bei Crash verletzt

Hier schießt ein Neuling Tampa Bay in den Eishockey-Himmel

Dramatische Szenen in der Vorbereitung auf die NHL-Saison: Beim Testspiel der LA Kings gegen die Arizona Coyotes kommt es zu einem üblen Crash.

Zuvor war er beim Warmmachen von Spielern und Unparteiischen mit Coyotes-Star Liam O‘Brien heftig zusammengestoßen. O‘Brien traf Gibbons mit der Schulter am Kopf.

NHL-Schiri Gibbons kommt nach Crash glimpflich davon

Laut The Athletic konnte Gibbons das California Medical Center in LA nach Untersuchungen noch in der Nacht nach dem Spiel mit der Diagnose Gehirnerschütterung wieder verlassen.