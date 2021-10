Formel 1: Red Bull und Honda beschließen weitergehende Kooperation

Honda-Mitarbeiter wechseln zu Red Bull

Weiterhin werden sich das Red Bull Junior Team und das Honda Formula Dream Project zusammentun, um den Motorsport in Japan weiterzuentwickeln mit dem Ziel, weitere japanische Fahrer "in die höchsten Ebenen des Motorsports zu bringen". Seit Anfang der Saison fährt bereits der Japaner Yuki Tsunoda für das Red-Bull-Schwesterteam AlphaTauri.

So bleibt Honda dem Motorsport erhalten

Die Kombination Red-Bull-Honda gewann in dieser Saison acht der bislang ausgetragenen 15 Rennen. Beim anstehenden Rennwochenende in der Türkei sind die Red-Bull-Boliden als Hommage an den Motorenpartner in der Honda-Farbe Weiß lackiert.