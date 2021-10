Lisa Klein braucht Schulter-OP: Bahnrad-Saison vorzeitig beendet

„Ich bin gezwungen, mich schon morgen an der Schulter operieren zu lassen“, schrieb die Saarbrückerin am Mittwoch bei Instagram. Die 25-Jährige wird damit die Bahnrad-EM in Grenchen in der Schweiz (5. bis 9. Oktober) und auch die WM im französischen Roubaix (20. bis 24. Oktober) verpassen.